«Схеми»: Перед Керченським мостом кілометрові затори, які видно з супутника

Перед Керченським мостом утворились кілометрові затори, які видно на супутникових знімках — на виїзд з Криму стоять приблизно 1 500 автівок.

Про це пишуть журналісти «Схем».

На знімках Planet Labs, які зробили 24 червня, видно, що автомобілі скупчуються біля пропускного пункту перед Кримським мостом і черга закінчується в районі села Іванівка.

Рух цим маршрутом регулярно призупиняють через ракетну небезпеку, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів. Також зараз там ввели жорсткі правила огляду, а кримчани все частіше виїжджають з півострова на тлі паливної кризи.

Крім того, російський перевізник «Гранд Сервіс Експрес» скасував 11 потягів з Росії до Криму. З 8 липня на півострів курсуватимуть лише сім поїздів. Вони будуть їздити лише до та з Керчі.

Ситуація в Криму

27 травня у Міноборони анонсували програму «Логістичний локдаун» проти росіян на півдні. З того часу під ударом були Чонгарський міст та Північнокримський канал у Криму, який знищили дронами. Також українські Сили оборони били і по інших обʼєктах на півострові.

Зокрема, 24 червня ЗСУ сім разів вдарили по головній електропідстанції Севастополя, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Після цього 25 червня у Севастополі почали відключати світло за графіками. У місті також повідомили про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

Паралельно на півострові зупинили продаж бензину на заправках на невизначений термін, а влада до кінця літа закрила всі дитячі табори «з міркувань безпеки».