У США Сенат відхилив законопроєкт про санкції на війну проти Ірану

Сенат США не підтримав законопроєкт, який спрямований на обмеження повноважень президента Дональда Трампа на війну в Ірані.

Про це пише CBS News.

50 членів Сенату були проти, а 47 підтримали резолюцію. При цьому двоє республіканців проголосували за законопроєкт.

Дональд Трамп водночас подякував союзникам та написав, що голосування є попередженням для Ірану.

Раніше Іран і США завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. Тоді сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.

Як наслідок, Тегеран відкрив Ормузьку протоку, а Вашингтон на 60 днів скасував санкції проти іранської нафти.