Витрати Пентагону на війну з Іраном сягнули вже приблизно $40 млрд

Витрати Пентагону на війну проти Ірану вже сягнули приблизно $40 мільярдів.

Про це пише CNN із посиланням на доповідь Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За словами аналітика CSIS Марка Кансіана, оцінка включає вартість використаних ракет та інших боєприпасів, втрати військової техніки, а також збитки американських військових баз під час бойових дій. Водночас вона не включає операційні витрати, які вже заклали до бюджету Пентагону на 2026 рік.

Найбільшу частину цієї суми становлять витрати на високоточні боєприпаси, які американські військові активно використовували під час ударів. Йдеться про $26 мільярдів.

Також США використали велику кількість далекобійної та високотехнологічної зброї. Зокрема, йдеться приблизно про тисячу крилатих ракет Tomahawk, кожна з яких коштує близько $2,5 мільйона.

У CSIS підрахували, що лише перші 100 годин бойових дій обійшлися США у $3,7 мільярда. Пізніше темпи витрат почали знижуватися, оскільки інтенсивність ударів зменшилася.