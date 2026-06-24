Зеленський: Україна знищила 60 тисяч тонн боєприпасів під час атак по Петербургу. Росіяни тепер стягують ППО до Москви та Керченського мосту

Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга під час нещодавніх атак.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент не уточнював, про які саме атаки мова, але 3 червня українські підрозділи вдарили по одному з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Петербурга.

А за кілька днів, 6 червня, під ударом була військово-морська база Балтійського флоту РФ «Кронштадт» біля Санкт-Петербурга — одна з найстаріших у РФ. Там розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, ремонтні доки та суднобудівні потужності.

Зеленський також розповів, що через загрозу ударів Росія почала перекидати системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту — це підтверджують внутрішні російські документи, які отримали фахівці ГУР.