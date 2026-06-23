Медведчук отримав нову підозру. За що цього разу

Колишньому нардепу від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку оголосили підозру за те, що він виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також екснардепа підозрюють у публічних закликах до зміни державних кордонів України та розповсюдженні закликів до таких дій. За даними слідства, у 2025 році Медведчук в ютуб-інтерв’ю німецькому блогеру та пропагандисту Томасу Реперу говорив про «включення» України до складу РФ.

Після цього Медведчук поширив свою розмову із пропагандистом на підконтрольному йому ресурсі «Другая Украина». Там він заявляв, що нібито єдиний вихід для України — «увійти до складу РФ».

Слідчі зафіксували й інші пропагандистські висловлювання Медведчука у 2026 році з аналогічними закликами. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією.