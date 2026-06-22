В Естонії біля кордону з РФ знайшли дрон з вибухівкою — імовірно, український

В Естонії неподалік кордону з Росією майже два тижні тому знайшли безпілотник з бойовою частиною. Ймовірно, це український дрон, який залетів до країни 3 червня під час атаки по обʼєктах у РФ.

Про це повідомляє естонське медіа ERR із посиланням на керівника Департаменту естонської поліції безпеки Гаррюса Пуусеппа.

Безпілотник знайшов у полі в селищі Риуге місцевий мешканець, який пішов косити газон. Основну частину дрона виявили у високій траві, а уламки — поруч на дереві. Ймовірно, дрон спершу врізався у його крону.

kapo

Поліція отримала повідомлення про знахідку 10 червня. А за словами Пуусеппа, безпілотник міг залетіти на територію Естонії ще 3 червня — тоді українські дрони атакували нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі та кораблі в порту Кронштадт, що за 1 100 кілометрів від України.

Безпілотник в Естонії фіксували радари, але подальшого підтвердження не було.

«Імовірно, це один з тих дронів, які фіксувалися нашими радарами, й військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не відбулося. Один такий БпЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця знахідки уламків», — сказав голова Департаменту естонської поліції безпеки.

Він підтвердив, що на дроні була вибухівка вагою майже п’ять кілограмів.