Президент Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні

Президент Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю, за допомогою якої наводять російські удари по Україні.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами.

Він додав, що ця техніка простягається вздовж двох областей, які межують з Україною, — йдеться про ретранслятори на вишках.

«Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу про тиждень — тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — заявив він.

Також він підкреслив, що Білорусь є головним постачальником пального для російської армії.