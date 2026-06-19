У Болгарії хочуть накласти вето на новий пакет санкцій проти РФ

Премʼєр Болгарії Румен Радев заявив, що країна накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Уряд вважає, що санкції можуть вдарити по економіці Болгарії.

Про це пише Reuters.

Також країна незгодна із санкціями проти російського патріарха Кирила. Радев вважає, що нові обмеження можуть вплинути на роботу російської нафтової компанії «Лукойл», яка є одним із найбільших продавців пального в Болгарії та керує єдиним місцевим НПЗ у Бургасі.

Умовою премʼєра є те, що «Лукойл» виключать із пакета санкцій. Окрім того, Радев побоюється, що санкції можуть викликати перебої з поставками добрив та запчастин для метрополітену в Софії.