Болгарія планує припинити поставки зброї Україні. За чотири роки країна надіслала 13 пакетів допомоги

Призначений у травні уряд Болгарії планує припинити поставки зброї Україні.

Про це міністр оборони Дімітар Стоянов заявив журналістам під час брифінгу у Софії. Його слова передає Bloomberg.

Стоянов заявив, що Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння, і закликав до справедливого миру, який визначать обидві сторони.

Його коментарі перегукуються з позицією нового премʼєр-міністра Румена Радева, що хід війни не вирішать на полі бою. Радев, який до січня обіймав посаду президента, неодноразово виступав проти військової підтримки України з боку Європейського Союзу.

Він також закликав скасувати санкції проти РФ, оскільки вони шкодять європейській економіці. Радев пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях, що, ймовірно, стосується й України.

Болгарія — один з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка серед держав ЄС, що було надзвичайно важливим для України на початку повномасштабної війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС. З 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.