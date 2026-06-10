У МЗС України повідомили, що Київ не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Київ не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги, а країни співпрацюють на комерційній основі.
Про це він розповів під час брифінгу.
За його словами, така співпраця є вигідною, оскільки Україна отримує зброю, а болгарські підприємства та оборонка — можливості для розвитку. Він сподівається, що співпраця в оборонній сфері триватиме.
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов 9 червня заявив, що новопризначений уряд планує припинити поставки зброї Україні. Він пояснив, що Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння. Пізніше він прокоментував свою заяву та сказав, що країна припиняє поставки зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не продаж озброєння.
- Болгарія — один з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка серед держав ЄС, що було надзвичайно важливим для України на початку повномасштабної війни. З 2022 року країна надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.