Медіа: Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою, а Ізраїль та Ліван домовились про перемирʼя

Іран знову обмежив прохід суден Ормузькою протокою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ адміністрації Перської затоки.

Усі судна, що проходять протокою транзитом, повинні отримати обовʼязковий страховий поліс. Поки що він безкоштовний, але це може змінитись в майбутньому.

Також судна повинні слідувати встановленим маршрутом — уздовж її узбережжя. Альтернативні маршрути заборонені.

Тим часом Ізраїль та ліванська «Хезболла» домовились припинити вогонь, повідомив Reuters представник США.

Перемирʼя мало початися вже сьогодні о 15:00 за Києвом. Цьому передували посилені бої між сторонами на півдні Лівану — через них зірвались заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном.