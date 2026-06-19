З кінця травня понад 150 пацієнтів з Еболою утекли з лікарень Конго через нестачу їжі та погані умови.

Про це пише Bloomberg.

В одному з випадків 11 людей із підозрою на інфекцію втекли з лікарні в місті Бумба через нестачу харчів. Ситуацію ускладнює масштабна продовольча криза на сході країни.

Спалах Еболи вже охопив майже 900 людей. Понад чверть інфікованих померло. Медики також відстежують близько 6 400 осіб, які могли контактувати з хворими.

Люди, яких просять залишатися під медичним наглядом, часто втрачають можливість працювати та відвідувати ринки. У багатьох сімʼях саме ізольована людина є єдиним годувальником.

Ще до спалаху Еболи постійні збройні конфлікти та міграція призвели до того, що майже 10 млн людей на сході Конго мають проблеми з доступом до їжі.