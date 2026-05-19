Через спалах Еболи в ДР Конго загинула щонайменше 131 людина

У Демократичній Республіці Конго через спалах лихоманки Еболи загинула щонайменше 131 людина, ще у понад 513 є підозра на хворобу.

Про це пише ВВС.

Речник місцевого уряду заявив, що хвороба поширюється на більші території. Зокрема, Еболу вже фіксують у таких районах: Ньякунде, Бутембо та місті Гома.

Також в Уганді вже підтвердили два випадки хвороби, ще одна людина загинула.

Серед тих, у кого підтвердили вірус, є американці, тому Вашингтон хоче організувати евакуацію своїх громадян у безпечне місце на час карантину. США також опублікували рекомендацію стосовно подорожей четвертого (найвищого) рівня, де застерігають від поїздок до ДР Конго.