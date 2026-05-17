У ДР Конго через спалах Еболи померли 80 людей. ВООЗ оголосила це надзвичайною ситуаційєю міжнародного значення

Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з ДР Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу.

Повідомлення про це ВООЗ опублікувала в X.

За даними ВООЗ, на 16 травня в провінції Ітурі ДРК зареєстрували 80 імовірних смертей, вісім лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. Один випадок зареєстрували в столиці країни Кіншасі — у людини, що повернулася з Ітурі. У столиці Уганди Кампалі 15—16 травня зареєстрували два, не повʼязаних між собою, лабораторно підтвердженних випадки захворювання у людей які подорожували до ДР Конго. Один з них смертельний.

Проте спалах насправді може бути набагато масштабнішим. ВООЗ називає його надзвичайним, оскільки від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини. ВООЗ радить країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити прикордонний скринінг та скринінг на головних внутрішніх дорогах.