Три танкери з іранською нафтою вперше за два місяці залишили район Ормузької протоки

Три іранських танкери із сирою нафтою вперше за два місяці вийшли з району Ормузької протоки.

Про це повідомляє TankerTrackers, який відстежує рух нафтових суден за супутниковими знімками.

За даними моніторингового сервісу, танкери Diona та Hero II вивезли з Ірану близько 3,8 млн барелів сирої нафти. Згодом район блокади залишив і третій танкер — Sonia I, який перевозить ще приблизно один мільйон барелів нафти.

Таким чином, загальний обсяг першого за два місяці іранського нафтового експорту становить близько 4,8 млн барелів. Ще один танкер Stream наближається до району блокади після семи тижнів очікування біля узбережжя Пакистану.