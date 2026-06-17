Ціни на нафту знижуються на тлі угоди між США та Іраном, але ризики для ринку зберігаються

Світові ціни на нафту 17 червня продовжують падати після мирної угоди між США та Іраном, але ризики для ринку зберігаються. Зокрема, через позицію Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent знизилися на 0,87% — до $78,27 за барель, а американська WTI втратила 1,08% ціни та продається на рівні $75,23 за барель. Напередодні обидва еталонні сорти нафти вже вдруге поспіль втратили близько 5% вартості та опустилися до найнижчих цін за останні три місяці.

Ринок очікує, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном дозволять відновити поставки нафти через Ормузьку протоку. Американський посадовець повідомив Reuters, що після підписання угоди про мир Тегеран знову зможе продавати нафту на міжнародних ринках.

Попри угоду, представники галузі вважають, що на відновлення довоєнного ринку можуть знадобитися тижні, місяці або навіть роки. Додаткову невизначеність створює позиція Ізраїлю. Країна дистанціювалася як від квітневого перемирʼя, так і від нової угоди між США та Іраном.

На ринок також впливає те, що попит послаблюється. У травні обсяги переробки нафти в Китаї скоротилися на 9,1% у річному вимірі та впали до найнижчого рівня майже за чотири роки.

Водночас запаси сирої нафти у США за тиждень скоротилися на 8,3 млн барелів. Це значно більше, ніж очікували аналітики, які прогнозували зниження на 4,6 млн барелів.