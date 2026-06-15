Ринок нафти навряд чи повернеться до довоєнної моделі навіть після того, як відкриють Ормузьку протоку

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Тимчасова угода між США та Іраном, що має відновити судноплавство через Ормузьку протоку, навряд чи поверне світову торгівлю нафтою до довоєнного стану. Багато покупців уже знайшли альтернативні маршрути постачання.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків.

За словами експертів, мирна угода між США та Іраном зменшить ризики для поставки енергоносіїв і послабить тиск на ціни, однак щоб відновити довіру серед судновласників, страхових компаній і нафтопереробних підприємств, потрібно буде багато часу.

Директор з інвестицій компанії Karobaar Capital Гаріс Гуршид зазначив, що частина компаній витратила місяці на пошук альтернативних джерел постачання та накопичення запасів. Тому вони можуть не поспішати повертатися до Ормузької протоки, навіть коли її знову відкриють.

У компанії SVB Energy International вважають, що імпортери й надалі розподілятимуть логістику на більше маршрутів і шукатимуть нових постачальників. Засновниця компанії Сара Вахшурі заявила, що нафтовий ринок змінився назавжди.

Водночас у Saxo Markets нагадали, що перед повноцінним відновленням судноплавства необхідно провести розмінування Ормузької протоки. Крім того, учасники ринку можуть зіткнутися з перевантаженням портів та новими політичними проблемами між США та Іраном.