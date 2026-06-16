В Україну повернули ще 13 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Деяких з них вчили копати окопи та стріляти

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути в Україну ще 13 дітей в рамках президентської програми Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Україну повернулись пʼять дівчат та вісім хлопчиків. Їхній вік — від 3 до 17 років. Серед них є дитина, яка була позбавлена батьківської опіки.

За словами керівника Херсонської ОВА, деяких із них росіяни залякували розстрілами. Окрім того, декого з них російська влада змушувала ставати на військовий облік попри проблеми зі здоровʼям. Також росіяни навчали дітей копати окопи, стріляти та кидати гранати на полігонах.

«На щастя, для цих дітей окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу», — написав Прокудін.