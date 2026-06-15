Під час повторної російської атаки в Харкові загинули чотири рятувальники, ще девʼять травмовані. Стали відомі імена загиблих.
Про це розповіли в ДСНС.
Усі, хто загинув, — бійці шостої державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Від удару загинув командир відділення та головний майстер-сержант Дмитро Бойко.
Також атака забрала життя двох пожежників-рятувальників і сержантів — Данила Тіщенка та Сергія Маковецького. Разом з ними загинув і водій та майстер-сержант Вадим Зінченко.
- Росія вдарила по рятувальниках, коли ті ліквідовували наслідки чергової атаки. Цієї ночі Росія випустила по Україні 70 ракет і 611 БпЛА різних типів — ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники.