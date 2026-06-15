Уночі росіяни вдарили по Успенському собору в Києві, а також по рятувальниках у Харкові. Є загиблі та постраждалі через російські атаки.

«Бабель» зібрав головне, що відомо зараз.

Від ударів РФ у Києві постраждали 23 людини, серед них — дитина. Загинули четверо жителів столиці. Відомо про удари по Оболонському, Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах, розповів начальник МВА Тимур Ткаченко.

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Під час масованої атаки загорівся дах Успенського собору в Києві на площі близько 800 м². Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м², заявили в ДСНС.

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У Харкові рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли Росія вдарила по них, повідомили в ДСНС. Загинули пʼять надзвичайників, ще щонайменше пʼять — поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Одна людина постраждала від атаки Росії в Дніпрі. Пошкоджений коледж, школа та Будинок органної та камерної музики, заявив керівник ОВА Олександр Ганжа.

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На Київщині відомо про 3 поранених після ударів РФ, серед постраждалих — дитина 2011 року народження. Росіяни атакували Броварський, Вишгородський, Бучанський, Фастівський та Бориспільський райони, повідомили в ОВА.

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Крім того, росіяни атакували одну з найстаріших кіностудій України імені Олександра Довженка. Удар знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію: приблизно 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу, заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

Внаслідок російської атаки дронів у Сумах постраждали троє людей, серед них — дитина. Один БпЛА атакував центральну частину міста, пошкодивши нежитлову будівлю, розповів начальник ОВА Олег Григоров.