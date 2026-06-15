Росіяни атакували Україну 70 ракетами та 611 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 15 червня росіяни атакували Україну ударними БпЛА, а також ракетами повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами росіяни атакували Дніпро та Харків. Усього Повітряні сили зафіксували 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» (райони пусків — тимчасово окупований Крим);

34 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська область Росії);

30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» (райони пусків — Вологодська, Курська область РФ);

611 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», гібрид дрона і ракети «Бандероль», дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямку Росії та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники:

пʼять протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

15 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;

582 російських БпЛА.

Повітряні сили зафіксували, що 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА влучили в 42 місцях, а також упали збиті уламки дронів у 12 місцях.