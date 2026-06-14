Вирок ексголові Верховного суду Князєву, проєкт трансформації Сил оборони та анонс 21 пакета санкцій. Головне за тиждень

Цього тижня ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву присудили 5 років позбавлення волі у справі про рекордний хабар, Єврокомісія анонсувала 21-й пакет санкцій проти РФ, а президент Володимир Зеленський — проєкт трансформації Сил оборони, за яким мають розпочати поступову демобілізацію. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин. Ексголову Верховного суду Князєва засудили У понеділок, 8 червня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини між слідством та ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Йому призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Князєва викрили в травні 2023 року на одержанні хабаря в особливо великому розмірі — $2,7 мільйона. На засіданні 8 червня, яке проходило в закритому форматі, він повністю визнав свою провину, погодився свідчити проти співучасників і отримати реальний строк. За інформацією «Бабеля», Князєв погодився на угоду, назвавши прокурорам прізвища суддів Верховного суду, яким нещодавно оголосили підозри. Також він назвав низку прізвищ фігурантів, які не оприлюднюють. За словами джерел в оточенні Князєва, він погодився співпрацювати, бо «не очікував на справедливе рішення в кримінальній справі».

21-й пакет санкцій проти Росії У вівторок, 9 червня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед пропозицій — заборонити вʼїзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України. Також ЄС пропонує внести до санкційного списку ще 30 суден тіньового флоту Росії. Вперше в переліку будуть судна, які допомагають тіньовому флоту. Серед інших пропозицій: обмеження на продаж танкерів для перевезення природного скрапленого газу;

повна заборона на транзакції для ще 31 банку РФ та ще 20 банків, криптофірм чи платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають РФ;

нові обмеження на експорт до Росії сплавів та металів;

заборона на імпорт з РФ металів, металевих руд або автозапчастин;

обмеження на імпорт рибної продукції з РФ. Президентка ЄК не назвала жодного імені росіян, хто б міг потрапити під європейські санкції. Медіа писали, що у ЄС обговорюють можливість внести до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила — раніше це рішення блокувала Угорщина. Цей пакет ще мають затвердити країни-члени Євросоюзу. Рада ухвалила «податок на OLX» У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д про доходи цифрових платформ та їхнє оподаткування. Він став відомий як «податок на OLX». За законом цифрові платформи (зокрема маркетплейси, служби таксі чи доставки) матимуть обмінюватись звітами з податковими органами. Його мета — вивести з тіні продавців, що не сплачують податки. Влада очікує на додаткові надходження до бюджету — близько 14 мільярдів гривень щорічно. З 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати єдиний податок за ставкою 10%. Його запровадили замість чинних 23%. Податки не нараховуватимуть, якщо за рік з платформи отримали прибутку менше €2 000, мета закону — саме оподаткувати бізнес. Громадянам не потрібно подавати декларації або відкривати спеціальні рахунки. Платформа сама виступає податковим агентом — розраховує та утримує податок. Податкова України щорічно автоматично обмінюватиметься з іншими країнами даними про доходи резидентів на цифрових платформах. Повноцінний обмін даними стартує у 2028 році (за звітний 2027 рік). Законопроєкт був потрібний, щоб виконати меморандум з МВФ і ЄС, гармонізувати українське законодавство з європейським і отримати нові грошові транші. Його ще має підписати президент.

Трансформація Сил оборони У пʼятницю, 12 червня, президент Володимир Зеленський представив проєкт трансформації Сил оборони. Вона передбачає три нових типи контрактів, після завершення кожного з них — відстрочка щонайменше на шість місяців, підвищення зарплат для тилових і бойових підрозділів, спрощений механізм повернення після СЗЧ, який діятиме 100 днів, після того як уряд ухвалить відповідну постанову. Тих, хто у війську найдовше та провів найбільше часу на бойових, до кінця року почнуть поступово звільняти зі служби.