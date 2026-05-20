Euronews: Угорщина погодиться на санкції ЄС проти патріарха Кирила, які блокував експремʼєр Віктор Орбан

Посли Європейського Союзу обговорюють «мініпакет» санкцій проти десятка людей, яких раніше захищав експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Серед них — російський патріарх Кирило.

Про це пише Euronews.

ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабки та поширенні пропаганди. Але Угорщина за часів Орбана заблокувала цей крок, назвавши це питанням релігійної свободи.

Брюссель сподівається, що наступник Орбана Петер Мадяр схвалить це рішення. Мадяр прагне дистанціюватися від сумнозвісного використання Орбаном права вето.

«Санкції, які можуть підірвати економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Однак у випадках, коли попередній уряд використовував повноваження угорської держави для укладення приватних угод, я очікую, що новий уряд не буде перешкоджати спільним зусиллям ЄС щодо посилення тиску на Росію з метою припинення цієї війни», — заявив в інтерв’ю Euronews Мартон Хайду, близький соратник Мадяра, який очолює Комітет із закордонних справ угорського парламенту.

Крім того, деяких росіян спочатку внесли до санкційного списку, але згодом вилучили з нього за наполяганням Віктора Орбана. Зокрема, йдеться про міністра спорту Михайла Дегтярьова та олігарха Вʼячеслава Кантора. Тепер їх знову можуть повернути до списку.

«Перегляд списку імен — це не щось незвичне», — повідомило Euronews джерело в дипломатичних колах ЄС.

Санкції ухвалюються одноголосно, і перелік запропонованих людей може змінюватися під час переговорів. При цьому Euronews наголошує, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який теж використовував право вето, щоб захистити окремих росіян, не перебував на посаді, коли ЄС у 2022 році намагався внести патріарха Кирила до санкційного списку.