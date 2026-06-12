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У Верховній Раді ще один новий нардеп — Андрій Левус склав присягу

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:
У Верховній Раді ще один новий нардеп — Андрій Левус склав присягу

Андрій Левус / Facebook

Під час засідання Верховної Ради 12 червня Андрій Левус склав присягу народного депутата. Він долучиться до фракції «Європейська солідарність».

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Левус замінить у парламенті Степана Кубіва, який помер 18 травня.

Андрій Левус — громадсько-політичний діяч, керівник комендатури «Самооборони Майдану», заступник голови СБУ у 2014 році, нардеп минулого скликання від «Народного фронту». Він балотувався в парламент на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Європейська солідарність».

У 2022 році Левус долучився до лав Збройних сил України, у вересні 2024-го демобілізувався за станом здоровʼя.

  • За день до цього присягу в парламенті склав ще один новий нардеп — Микола Давидюк.