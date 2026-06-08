Ексголову Верховного суду Князєва засудили до 5 років увʼязненя в справі про рекордний хабар — він пішов на угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім головою Верховного суду та призначив йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці не уточнюють імені, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Князєва викрили в травні 2023 року на одержанні хабаря в особливо великому розмірі — $2,7 мільйона. На засіданні 8 червня, яке проходило в закритому форматі, він повністю визнав свою провину, погодився свідчити проти співучасників і отримати реальний строк.

Окрім пʼяти років увʼязнення, він отримав такі покарання:

заборона обіймати посади в судових і правоохоронних органах наступні три роки;

конфіскація квартири та будинку;

конфіскація понад $200 тисяч особистих грошей;

спецконфіскація $1 248 700 (гроші з хабаря).

Крім того, він спрямує на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим» $1 104 600. У САП додають, що завдяки угоді державний бюджет України поповнився на $2 554 300 — це понад 113 млн гривень.

За інформацією «Бабеля», Князєв погодився на угоду, назвавши прокурорам прізвища суддів, яким нещодавно оголосили підозри. Також він назвав ще низку прізвищ фігурантів, які не оприлюднюють.

За словами джерел в оточенні Князєва, він погодився співпрацювати, бо «не очікував на справедливе рішення в кримінальній справі».