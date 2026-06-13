Колишнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана переобрали головою партії «Фідес». За нього проголосували 729 делегатів.

Про це пише угорське видання Telex.

Вісім членів партії утримались від голосування. Орбан подякував народу за довіру і заявив, що знає всіх своїх опонентів і що чекає на Угорщину — приїдуть іноземці та пограбують країну.

Також на зʼїзді обрали чотирьох віцепрезидентів «Фідес»: Кінгу Гал, Яноша Боку, Альпара Гьопароша і Балажа Крейчі. Окрім того, члени партії проголосували за її новий статут.

Раніше колишній премʼєр казав, що йому пропонують продовжити очолювати «Фідес», і якщо на з’їзді партії його «вшанують довірою», то він погодиться.