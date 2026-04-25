Орбан відмовився від депутатського мандата. Він не піде до нового парламенту Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що йде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата і не працюватиме в оновленому парламенті.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook, цитує видання Telex.

За словами Орбана, після поразки на парламентських виборах 12 квітня він хоче зосередитися на перезавантаженні та реформуванні своєї партії «Фідес».

«Мандат, який я отримав як лідер списку «Фідес» — ХДНП, насправді є парламентським мандатом «Фідес», тому я вирішив його повернути. Тепер я потрібен нам не в парламенті, а в реорганізації національної партії», — заявив Орбан.

27 квітня в новообраному парламенті Угорщини формуватимуть нові фракції. Фракцію «Фідес» очолить Гергелі Гуляш.

Водночас Орбан додав, що наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання, а вибори керівництва перенесли на червень. Орбан каже, що йому пропонують продовжити очолювати «Фідес», і якщо на з’їзді партії його «вшанують довірою», то він погодиться.

Угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї пише, що, за його даними, Орбан цього літа планує поїхати до США, де мешкають його дочка та зять, і може залишитися там на тривалий час у пошуках «притулку від судового переслідування».