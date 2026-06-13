США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а зараз сторони обговорюють останні деталі перед її підписанням.

Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

За його словами, Ісламабад координує подальші дії між Вашингтоном і Тегераном. Шаріф також стверджує, що укладення мирної угоди ніколи не було таким близьким, як зараз.

Учора, 12 травня, президент США Дональд Трамп заявляв, що США можуть підписати мирну угоду з Іраном вже цими вихідними. Водночас західне джерело сказало Reuters, що угоду можуть підписати вже 14 червня.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив прогрес у переговорах, але зазначив, що окремі положення ще можуть змінити. Джерела Reuters кажуть, що найімовірнішим місцем підписання угоди буде швейцарська Женева.

Також співрозмовники кажуть, що проєкт домовленостей передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської морської блокади іранських портів. Після цього сторони мають перейти до окремих переговорів щодо іранської ядерної програми.

Reuters також пише, що в межах угоди США можуть розморозити частину іранських активів і послабити санкції на експорт нафти. Натомість Іран має забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку.