Експрезиденту Південної Кореї додали ще 30 років тюрми до довічного ув’язнення. Його визнали винним у запуску дронів над КНДР

Суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі. Його визнали винним у тому, що він віддав наказ про запуск безпілотників на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу дійшов висновку, що запуском дронів Юн Сок Йоль хотів спровокувати Пхеньян на відповідь і створити привід для воєнного стану, який він оголосив у грудні того ж року. За це його вже засудили до пожиттєвого увʼязнення в лютому цього року.

Тепер суд визнав експрезидента винним за статтями про зловживання владою та надання переваг ворогу. Там кажуть, що рішення про проведення операції виходило за межі законного використання військової сили та суперечило обов’язку голови держави діяти виключно в інтересах національної безпеки.

Разом з експрезидентом вироки отримали й інші фігуранти справи: колишній міністр оборони — 30 років ув’язнення, ексголова військової контррозвідки — 15 років, а колишній командувач підрозділу з операцій дронів — три роки умовно з випробувальним терміном п’ять років.

Адвокати Юн Сок Йоля заявили, що оскаржуватимуть вирок. Захист стверджує, що запуск дронів був відповіддю на провокації Північної Кореї, зокрема на запуск повітряних куль зі сміттям у 2024 році.