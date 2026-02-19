Експрезидента Південної Кореї засудили до пожиттєвого увʼязнення за спробу ввести воєнний стан

У Південній Кореї суд відправив колишнього президента Юн Сок Йоля на довічне увʼязнення. Його визнали винним у керівництві повстанням, повʼязаним з оголошенням воєнного стану 3 грудня 2024 року.

Про це пише The Korea Times.

Суд дійшов висновку, що указ про воєнний стан і спроба заблокувати роботу парламенту відповідають юридичному визначенню повстання, але відмовився виносити смертний вирок, попри прохання спеціального прокурора.

Однак адвокати Юна стверджують, що він законно здійснював президентські повноваження, аби попередити громадськість про те, що він назвав національною кризою. У своїй заключній заяві експрезидент сказав, що мав на меті попередити та закликати громадян, а не спробувати повалити конституційний лад.

За південнокорейським законодавством, правопорушення, повʼязане з керівництвом повстанням, передбачає лише три можливі покарання: смертну кару, довічне увʼязнення з примусовими роботами або довічне увʼязнення без примусових робіт.

Раніше суд призначив Юн Сок Йолю пʼять років позбавлення волі за те, що він намагався перешкодити своєму затриманню.