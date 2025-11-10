Колишньому президентові Південної Кореї висунули нові звинувачення

Спеціальний прокурор Південної Кореї 10 листопада висунув колишньому президентові Юн Сок Йолю додаткові обвинувачення у зловживанні владою та сприянні ворожій державі. Вони пов’язані з запровадженням воєнного стану минулого року.

Про це пише Reuters.

У прокуратурі кажуть, що Юн Сок Йоль, а також колишній міністр оборони Кім Йон Хьон та колишній глава військової розвідки Йо Ін Хьон планували спровокувати напад Північної Кореї на Південну Корею, щоб оголосити воєнний стан.

Це підтверджується доказами, знайденими на мобільному телефоні Йо Ін Хьона, серед яких були слова, що натякали на можливі провокації проти Північної Кореї — мова про використання дронів та проведення «хірургічного удару».

У жовтні минулого року Північна Корея заявила, що Південь направив дрони для розкидання антипівнічнокорейських листівок над Пхеньяном, і опублікувала фотографії уламків збитого південнокорейського військового дрона.

Представник Міноборони Південної Кореї у понеділок заявив, що відомство не має коментарів з цього приводу.

Йо Ін Хьон, за повідомленнями медіа, сказав, що глибоко шкодує, що не заперечив наказ Юна. Речниця прокуратури зазначила, що Йо виправдовується «безглуздими поясненнями» щодо записів, знайдених на його телефоні.

Воєнний стан у Південній Кореї

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.

15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. 1 серпня експрезидент зірвав допит — він улігся на підлогу в спідній білизні й відмовився виходити з камери.

Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.