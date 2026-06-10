Українська антибалістична ракета FP-7.x під час випробувань досягла висоти 25 км — рівня Patriot

Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що в Україні на минулому тижні випробували власну ракету-перехоплювач FP-7.x для систем ППО — вона досягла висоти 25 км, що є рівнем Patriot

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Штілерман сказав, що випробування було успішним. Українську ракету для ППО створили для того, щоб перехоплювати російські балістичні ракети й дрони на висоті приблизно до 25 км. Ціна перехоплювача — приблизно $700 тис., тоді як ракети PAC-3 для Patriot — близько $3,8 млн.

За його словами, масове виробництво цих ракет може стартувати вже в серпні 2026 року, якщо німецька компанія Diehl Defence продасть Україні інфрачервоні головки самонаведення. За цієї умови ракети будуть готові до 2027 року.

Також в Україні розробляють комплексну систему ППО — Freyja. Вона включає радари, системи виявлення, супроводу цілей та командно-контрольні системи. Для цієї системи ППО компоненти мають надати європейські партнери.