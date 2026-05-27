Зеленський в листі Трампу написав, що росіяни запустили по Україні дві ракети «Орєшнік». Раніше у ЗСУ це не підтверджували

У листі до президента США Дональда Трампа та американського Конгресу про критичну нестачу в Україні засобів ППО президент Володимир Зеленський написав, що в ніч проти 24 травня росіяни, серед іншого, випустили по Україні дві балістичні ракети проміжної дальності «Орєшнік».

Фотографії листа опублікував журналіст Axios Барак Равід. У пресцентрі Офісу президента журналістам заявили, що, ймовірно, це оригінал.

Одна з ракет влучила по території Київщини (ідеться про Білу Церкву), а інша — по окупованій території Донеччини. Раніше про те, що ракет було дві, повідомляли моніторингові канали, проте Повітряні сили ЗСУ цього не підтверджували.

Зеленський написав, що Україна готова закупити додаткові системи Patriot і ракети до них, оскільки балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою РФ у війні. Україна запропонувала довгостроковий шлях розширення виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками — повністю під контролем США.