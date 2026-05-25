Монітори пишуть, що росіяни запустили по Україні два «Орєшніки» за ніч. У Повітряних силах поки підтверджують лише одне влучання

У мережі написали, що під час масованої атаки по Україні вночі 24 травня російські війська випустили дві ракети «Орєшнік». У Повітряних силах ЗСУ офіційно підтверджують лише один запуск.

Моніторингові канали, як-от «єРадар» та monitor, стверджують, що той «Орєшнік», який прилетів по Білій Церкві, був уже другим, а перша ракета влучила по території тимчасово окупованої Донеччини.

Так, близько 01:00 24 травня монітори повідомили про пуск «Орєшніка», але інформації про влучання по Україні тоді не надійшло. «єРадар» вважає, що ця ракета влучила біля Авдіївки чи Ясинуватої. Не виключено, що росіяни могли вдарити по своїх же військах на цій території.

«Наразі залишається невідомим, чи відбулось нештатне спрацювання ракети під час польоту, чи це дійсно був заздалегідь визначений район застосування», — пише monitor.

Українська OSINT-спільнота «Кіберборошно» каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшніка», видно недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку.

Камера направлена в бік півночі або північного заходу, тобто населених пунктів Авдіївка, Краматорськ, Словʼянськ, Ізюм, Вовчанськ, Бєлгород. При цьому визначити, куди саме влучила ракета, поки неможливо.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі «24 каналу» заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшнік» у ніч проти 24 травня. Також він додав, що нині немає підтвердженої інформації про можливі влучання по позиціях російських військ.

За словами Ігната, якщо стануть відомі нові дані, зʼявиться офіційне повідомлення.