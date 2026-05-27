Зеленський надіслав Трампу термінового листа про критичну нестачу ППО в України

Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу термінового листа про критичну нестачу ППО в України.

Першим про це написало видання Kyiv Independent, згодом інформацію підтвердив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

«Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати», — йдеться в листі, з яким ознайомились журналісти Kyiv Independent.

Також у листі Зеленський просить «допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки».

Литвин уточнив, що листа надіслали двом адресатам: президенту США та Конгресу.

Чому Україні потрібні ракети для Patriot

PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика. Україні зараз критично бракує цих ракет.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

3 квітня за підсумком свого візиту до країн Близького Сходу президент заявив, що з деякими партнерами погодили рішення про поставки в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилося отримати згоду США. Уже 10 квітня Зеленський сказав, що цими днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot.