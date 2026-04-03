Зеленський: Україна вже має погодження від деяких країн про поставки ракет PAC-3 для Patriot

За підсумком візиту президента Володимир Зеленського до країн Близького Сходу з деякими партнерами погоджено рішення про постачання в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилось отримати згоду США.
Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на запитання про те, чи є домовленості про постачання ракет до Patriot з країн Близького Сходу, Зеленський сказав: «Звісно, ми порушуємо це питання. Воно залежить не тільки від тієї чи іншої країни, а також від Сполучених Штатів Америки. Тому що має бути дозвіл навіть на перепродаж або на те, що вони нам їх дадуть. З кимось ми вже погодили рішення і зараз вони працюють зі США».
Зеленський нагадав, що з деякими країнами Близького Сходу вже уклали угоди про 10-річне оборонне співробітництво, і, як він зауважив, «це різні компоненти співпраці».
«Працюємо і над PAC-3, і над дизелем для України, і над деякими іншими речами, які можуть нас посилити», — зазначив він.
- PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика.
- На початку березня президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет. Через це Зеленський пропонував «тихенько» помінятися з країнами регіону — отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.