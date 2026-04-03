Зеленський: Україна вже має погодження від деяких країн про поставки ракет PAC-3 для Patriot

За підсумком візиту президента Володимир Зеленського до країн Близького Сходу з деякими партнерами погоджено рішення про постачання в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилось отримати згоду США.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання про те, чи є домовленості про постачання ракет до Patriot з країн Близького Сходу, Зеленський сказав: «Звісно, ми порушуємо це питання. Воно залежить не тільки від тієї чи іншої країни, а також від Сполучених Штатів Америки. Тому що має бути дозвіл навіть на перепродаж або на те, що вони нам їх дадуть. З кимось ми вже погодили рішення і зараз вони працюють зі США».

Зеленський нагадав, що з деякими країнами Близького Сходу вже уклали угоди про 10-річне оборонне співробітництво, і, як він зауважив, «це різні компоненти співпраці».

«Працюємо і над PAC-3, і над дизелем для України, і над деякими іншими речами, які можуть нас посилити», — зазначив він.