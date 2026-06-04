З детектива НАБУ Віктора Гусарова зняли звинувачення в держзраді

Шевченківський суд Києва 4 червня звільнив детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова від кримінальної відповідальності. Прокурор Офісу генпрокурора відмовився від обвинувачень у державній зраді.

Це «Бабелю» підтвердила адвокатка Олена Сторожук.

Гусарова затримали в липні 2025 року під час обшуків в антикорупційних органах. СБУ заявляла, що він працював на російські спецслужби та входив до масштабної агентурної мережі Росії. Слідчі вважали, що Гусарова завербували ще у 2012 році, а його куратором був Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Віктора Януковича.

У СІЗО Гусаров провів пʼять місяців, у грудні його відправили під домашній арешт.

Сьогодні в суді прокурор Офісу генпрокурора Руслан Іжук заявив, що достеменно підтвердити приналежність Гусарова до агентурної мережі не вдалося. Через це провадження щодо держзради просили закрити.

Гусарова також підозрювали в несанкціонованих діях з інформацією, але строки давності спливли, тому прокурор просив звільнити детектива від відповідальності.