Кріт ФСБ у лавах НАБУ. Служба безпеки повідомила нові подробиці про масштабну агентурну мережу

Затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров, який працював у закритому підрозділі «Д-2», входив до масштабної агентурної мережі Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, до мережі входили ще троє учасників, яких викрили раніше. Курував її співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Згодом СБУ встановила ще одного агента — Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Віктора Януковича. Іванцов у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії, його імʼя не уточнюють. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо.

Що стосується Гусарова, то слідчі вважають, що його завербували ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили через три дні після фейкового референдуму про «приєднання» Криму до РФ.

У СБУ наголосили, що генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі перебуває під вартою.