Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання — уже 17-й раз

Запорізька АЕС в ніч проти 3 червня уже 17-й раз за весь час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Причиною стала атака на підстанцію в Нікополі — через це єдина лінія електропередачі, яка була на обʼєкті, втратила живлення приблизно на 20 хвилин.

Аварійні дизель-генератори подавали електроенергію на станцію, поки електропередачу не відновили.

Перед цим, 29 травня, ЗАЕС уже втрачала зовнішнє електропостачання.