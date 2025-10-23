Блекаут на ЗАЕС: ремонт лінії «Дніпровська» напругою 750 кВ завершили

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції закінчили ремонт лінії «Дніпровська» напругою 750 кВ. Відновлювали її під час локального припинення вогню.

Про це повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство продовжує координувати з обома сторонами подальший ремонт лінії «Феросплавна» напругою 330 кВ.

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Через втрату зовнішнього електропостачання станція почала працювати на дизель-генераторах. Для цього запустили сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають в режимі очікування. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи.

В «Енергоатомі» раніше пояснювали, що ресурси аварійних дизель-генераторів обмежені як часом роботи, так і наявністю дизпалива. Отже, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

Відновлювати живлення на ЗАЕС почали 18 жовтня. AP писало, що спершу ремонтні роботи планували провести з 11 по 17 жовтня. Проте Росія не надала вчасно гарантій безпечного проходу ремонтних бригад, щоб розпочати роботи за графіком.