МАГАТЕ: Розпочався ремонт ліній електропередач, які живлять ЗАЕС. Вони пошкоджені вже майже місяць

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про початок відновлення зовнішніх ліній електропередач до Запорізької АЕС.

Його слова передає МАГАТЕ.

Раніше Associated Press із посиланням на джерела писало, що МАГАТЕ пропонує двоетапний план з відновлення електропостачання. Він передбачає створення двох зон припинення вогню радіусом 1,5 кілометра навколо ліній «Дніпровська» і «Феросплавна-1». Саме вони живлять станцію після початку російської окупації.

У конфіденційних документах, які бачило AP, йшлося, що представники МАГАТЕ мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, які планували провести в період з 11 по 17 жовтня. Це також підтвердив європейський дипломат.

Проте Росія не надала вчасно гарантій безпечного проходу ремонтних бригад, щоб розпочати роботи за графіком. Тоді як українська сторона надала всі необхідні гарантії.

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Станція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Наразі працюють сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають в режимі очікування. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи.

У «Енергоатомі» раніше пояснювали, що ресурси аварійних дизель-генераторів обмежені як часом роботи, так і наявністю дизпалива. Отже запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.