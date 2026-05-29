Вночі Запорізька АЕС уже вшістнадцяте втратила зовнішнє електропостачання

Запорізька атомна електростанція вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту окупації станції російськими військами.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили критично важливі системи безпеки. Пізніше ЗАЕС знову під’єднали до єдиної доступної лінії електропередачі.

Причину відключення наразі не встановили. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що новий інцидент вкотре показав можливість ядерної небезпеки на станції.

Це вже другий серйозний збій на ЗАЕС за останні дні. 28 травня МАГАТЕ заявило, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та інтернет — це був найдовший подібний збій від початку окупації.