На ЗАЕС цього тижня приблизно на 12 годин зник зв’язок із командою МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС цього тижня приблизно на 12 годин зник зв’язок із командою експертів МАГАТЕ.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

В агентстві заявили, що це був найдовший подібний інцидент від початку повномасштабної війни. Причину збою ще не встановили.

МАГАТЕ також повідомило про погіршення ситуації з енергозабезпеченням станції. Уже понад два місяці після відключення основної лінії 750 кВ у березні Запорізька АЕС залежить від однієї лінії електропередачі.

Крім того, на станції тимчасово призупиняли постачання дизельного пального для резервних генераторів. У МАГАТЕ попередили, що це робить об’єкт ще більш вразливим у разі аварійного відключення електроенергії.

Також у МАГАТЕ заявили про пошкодження підстанції «Дніпровська». Через це оператор енергомережі попросив Південноукраїнську АЕС тимчасово відключити одну з ліній електропередачі.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

Питання ЗАЕС залишається серед ключових на тристоронніх переговорах України, США і Росії. У січні Politico з посиланням на джерела писало, що Росія на перемовинах запропонувала ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що така ідея виглядає нереалістичною. Натомість він пропонував, щоб ЗАЕС експлуатували Україна та США.