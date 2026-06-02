У Києві та Дніпрі зросла кількість загиблих через російські атаки

Станом на 12:20 у Києві та Дніпрі 17 людей загинули через нічні атаки армії Росії.

У Дніпрі з-під завалів дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика — це вже друга загибла дитина в місті, раніше повідомляли про смерть хлопчика 2023 року народження. Кількість загиблих зросла до 11.

Через атаку постраждали 37 людей, 22 з них зараз у лікарнях.

У Києві один з постраждалих помер у лікарні. Медики загалом підтвердили 64 поранених і шість загиблих, однак дані ще можуть бути не остаточними.