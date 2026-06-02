Армія РФ вночі запустила по Україні 656 дронів і понад 70 ракет. Скільки збила ППО

Армія Росії у ніч проти 2 червня запустила по Україні 73 ракети та 656 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

8 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

33 балістичні ракети «Іскандер-М»;

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет «Калібр»;

656 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

ППО знешкодила 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет Х-101, 3 крилаті ракети «Калібр» і 602 ворожі дрони.

Ще 30 балістичних, три крилаті ракети та 33 ударні БпЛА влучили на 38 локаціях, а в 15 місцях впали уламки дронів.

Загалом через російські атаки загинули 11 людей: четверо в Києві та семеро у Дніпрі. Більше сотні людей постраждали: у Києві кількість постраждалих зросла до 63, а в Дніпрі — до 35.