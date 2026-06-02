Росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. У Дніпрі й Києві є загиблі та десятки постраждалих

Росіяни вночі масовано атакували Україну дронами, крилатими ракетами й балістикою, є загиблі та десятки постраждалих.

Київ

Станом на 07:00 відомо, що загинули чотири людини, ще 58 постраждали — з них 40 потрапили до лікарні. Серед постраждалих є двоє дітей.

Найбільші руйнування в Подільському районі — там росіяни поцілили в девʼятиповерхівку, обвалились верхні поверхи. Під завалами ще можуть бути люди. Також сталась пожежа в будівлі на території навчального закладу, а на території комунального підприємства горять автомобілі та склад.

В Оболонському районі пожежа на території будівництва, у Шевченківському пошкоджено фасад і дах житлової девʼятиповерхівки.

У Дарницькому сталась пожежа на АЗС, у Соломʼянському — пожежі у квартирі, приватному будинку та багатоповерхівці.

У Голосіївському — пожежі та руйнування на торговельному майданчику, в офісах, МАФах, торговельних будівлях і бізнес-центрі. У Святошинському районі пошкоджені фасади, вікна та покрівлі житлових будинків, у Печерському — незначні пошкодження на території недобудови.

Київщина

У Київській області через російські атаки постраждали троє людей. Найбільші руйнування в Бучанському районі — там постраждали приватні будинки, склади та вантажівки. Також масштабні пожежі стались у Софіївській Борщагівці та Крюківщині.

Дніпро

Станом на 07:35 відомо про шістьох загиблих, один з них — рятувальник. Ще 36 людей зазнали поранень.

Росіяни били по Дніпру кілька разів. Під час роботи підрозділів ДСНС вони атакували повторно — тоді й загинув рятувальник.

Обстріл зруйнував два багатоквартирні будинки, житлові будинки, підприємство, також знищив гаражі та автомобілі. Постраждала й пожежно-рятувальна частина.

Харківщина

У регіоні від атак постраждали 14 людей, серед них — 11-річна дівчинка. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

Суми

Під атакою був житловий сектор, дрони поцілили в багатоповерхівку і приватний будинок. Попередньо, без постраждалих.

Запоріжжя

Місто було під масованою атакою, відомо про щонайменше 20 ударів. Поки що без постраждалих.

На момент публікації новини атака продовжується, у більшості регіонів оголошена повітряна тривога. У столиці лунають нові вибухи.