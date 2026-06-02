У Дніпрі вже 9 загиблих, доля 6 людей невідома

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку росіян зросла до девʼяти.

Про це повідомили голова МВС Ігор Клименко, президент Володимир Зеленський та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед загиблих — хлопчик 2023 року народження, його тіло дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки.

У місті зараз 37 постраждалих через удар. Серед поранених четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні.

Загалом в лікарнях залишаються 22 людини, з них четверо у важкому стані.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран