У Дніпрі вже 9 загиблих, доля 6 людей невідома

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку росіян зросла до девʼяти.
Про це повідомили голова МВС Ігор Клименко, президент Володимир Зеленський та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Серед загиблих — хлопчик 2023 року народження, його тіло дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки.
У місті зараз 37 постраждалих через удар. Серед поранених четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні.
Загалом в лікарнях залишаються 22 людини, з них четверо у важкому стані.
- Цієї ночі росіяни запустили по Україні 656 дронів і понад 70 ракет, серед них і протикорабельні «Циркони».
- Загалом по Україні наразі відомо про 13 загиблих (4 з них в Києві) та понад сто постраждалих. Атака понівечила цивільні обʼєкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі.