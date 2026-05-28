Українські війська знову атакували НПЗ у Туапсе та вдарили по комплексах розвідки росіян у Криму і РФ

У ніч проти 27 травня українські військові завдали серії ударів по військових об’єктах у Росії та на окупованих територіях України. Серед цілей — нафтопереробний завод у Туапсе, по якому прилітало вже пʼять разів за цю весну.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Після нових ударів по Туапсинському НПЗ там спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюють.

Цей НПЗ — один із найбільших у Росії. Його потужність переробки — близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для потреб російської армії. По ньому прилітало вже 16, 20, 28 квітня і 1 травня.

Крім того, під ударом вночі 27 травня були програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки ВПС Росії у Воронежі, Таганрозі та окупованому Севастополі — по цих обʼєктах відпрацювали ракети Storm Shadow.

Ще українські військові поцілили по складу матеріально-технічних засобів та командних пунктах підрозділів окупантів на Луганщині, виробництву БпЛА у районі Азовського Запорізької області, радіолокаційній станції «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабній машині зі складу комплексу «Бук-М2» окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.