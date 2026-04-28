Вночі українські війська атакували Туапсинський НПЗ — втретє цього місяця

У ніч проти 28 квітня українські війська вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

На його території триває пожежа, масштаби збитків уточнюють. Раніше українські моніторингові телеграм-канали писали, що горять резервуари заводу.

НПЗ у Туапсе — єдиний на Чорноморському узбережжі Росії. Він переробляє до 12 млн т нафти на рік і належить державній «Роснафті». За останні тижні Україна тричі атакувала його, востаннє — вночі 20 квітня. Тоді Україна знищила 24 резервуари і пошкодила чотири.

Також порт Туапсе, де розташований завод, потрапив під нові санкції у 20-му пакеті санкцій Європейського Союзу. Рада ЄС затвердила його 23 квітня.