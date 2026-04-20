Українські дрони вночі знову поцілили по НПЗ в Туапсе й атакували нафтобазу в Криму

Українські війська вночі 20 квітня атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю РФ і низку обʼєктів росіян на окупованих територіях.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Там кажуть, що після атаки на Туапсинському НПЗ загорівся резервуарний парк. Цей самий завод уже був під ударом 16 квітня — тоді пожежа там тривала кілька днів. Щойно встигли росіяни її загасити, пожежа спалахнула знову.

НПЗ в Туапсе — єдиний на Чорноморському узбережжі Росії. Він переробляє до 12 млн тонн нафти на рік і належить державній «Роснафті».

Також Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу «Гвардійська» в окупованому Криму і два десантних кораблі РФ у Севастополі. Ступінь їхніх пошкоджень уточнюють.

Крім того, цієї ночі під ударом були склади боєприпасів і командно-спостережний пункт на окупованій Донеччині та в Бєлгородській області РФ.